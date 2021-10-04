Пользователи по всему миру "лишились" Instagram, Facebook и WhatsApp: в чем проблема [ Редактировать ]
В понедельник, 4 октября, в работе Instagram, Facebook и WhatsApp произошел глобальный сбой, пользователи по всему миру практически полностью "лишились" этих приложений, так как они одновременно стали недоступны. Об этом свидетельствуют данные на сайте Downdetector.
Подробности сбоя пока неизвестны, но не работают ни сайты, ни приложения.
Стоит отметить, что сервисы стали одновременно недоступны около 18:40 по киевскому времени.
- Пользователи Центральной та Западной Европы жалуются на работу Facebook.
- В то же время сбой WhatsApp наблюдается на территории Западной Европы, восточной части США и Мексики.
- Instagram прекратил работать у пользователей из Западной Европы, Восточной и западной части США.
Карта сбоев Facebook. Фото: Downdetector
Карта сбоев Facebook. Фото: Downdetector
Карта сбоев WhatsApp . Фото: Downdetector
Карта сбоев WhatsApp . Фото: Downdetector
Карта сбоев Instagram . Фото: Downdetector
Карта сбоев Instagram . Фото: Downdetector
Ранее сообщалось, что Twitter остановил верификацию профилей.
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Карта сбоев Instagram. Источник: Downdetector
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