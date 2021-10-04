В понедельник, 4 октября, в работе Instagram, Facebook и WhatsApp произошел глобальный сбой, пользователи по всему миру практически полностью "лишились" этих приложений, так как они одновременно стали недоступны. Об этом свидетельствуют данные на сайте Downdetector.

Подробности сбоя пока неизвестны, но не работают ни сайты, ни приложения.

Стоит отметить, что сервисы стали одновременно недоступны около 18:40 по киевскому времени.

Пользователи Центральной та Западной Европы жалуются на работу Facebook .

. В то же время сбой WhatsApp наблюдается на территории Западной Европы, восточной части США и Мексики.

наблюдается на территории Западной Европы, восточной части США и Мексики. Instagram прекратил работать у пользователей из Западной Европы, Восточной и западной части США.

Карта сбоев Facebook. Фото: Downdetector

Карта сбоев Facebook. Фото: Downdetector

Карта сбоев WhatsApp . Фото: Downdetector

Карта сбоев WhatsApp . Фото: Downdetector

Карта сбоев Instagram . Фото: Downdetector

Карта сбоев Instagram . Фото: Downdetector

Ранее сообщалось, что Twitter остановил верификацию профилей.

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Карта сбоев Instagram. Источник: Downdetector

