Соединенные Штаты Америки обеспокоены продолжением наращивания российских войск рядом с границей Украины. Предупреждают о серьезных последствиях в случае агрессии. Об этом сказала временный проверенный в делах США в Украине Кристина Квин в интервью для "Суспильного".

Кроме того, США не нравятся агрессивные заявления президента России Владимира Путина и других высокопоставленных чиновников Кремля, в которых они обесценивают суверенитет и территориальную целостность Украины.

Я также хочу сказать, что мы обеспокоены не только из-за наращивания войск, но и из-за агрессивных заявлений президента Путина и других российских чиновников. В большом количестве подобных заявлений говорится о том, что Украина – не независимое государство, не имеет права решать за себя, за свои будущие союзы, и о том, что Украина не имеет собственную территориальную целостность, чтобы ее защищать.

Соответствующие заявления, по ее мнению, являются дестабилизирующим фактором.

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Также она отметила, что любая агрессия со стороны России - будет иметь серьезные для страны последствия.

Мы работаем с Украиной и наблюдаем за всем очень внимательно, и мы показываем России, что любая агрессия с ее стороны будет иметь последствия.

Ранее в НАТО отреагировали на действия России у границ Украины.

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