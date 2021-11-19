"Агрессия будет иметь последствия": США сделали предупреждение России [ Редактировать ]
Соединенные Штаты Америки обеспокоены продолжением наращивания российских войск рядом с границей Украины. Предупреждают о серьезных последствиях в случае агрессии. Об этом сказала временный проверенный в делах США в Украине Кристина Квин в интервью для "Суспильного".
Кроме того, США не нравятся агрессивные заявления президента России Владимира Путина и других высокопоставленных чиновников Кремля, в которых они обесценивают суверенитет и территориальную целостность Украины.
Я также хочу сказать, что мы обеспокоены не только из-за наращивания войск, но и из-за агрессивных заявлений президента Путина и других российских чиновников. В большом количестве подобных заявлений говорится о том, что Украина – не независимое государство, не имеет права решать за себя, за свои будущие союзы, и о том, что Украина не имеет собственную территориальную целостность, чтобы ее защищать.
Соответствующие заявления, по ее мнению, являются дестабилизирующим фактором.
Также она отметила, что любая агрессия со стороны России - будет иметь серьезные для страны последствия.
Мы работаем с Украиной и наблюдаем за всем очень внимательно, и мы показываем России, что любая агрессия с ее стороны будет иметь последствия.
Ранее в НАТО отреагировали на действия России у границ Украины.
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