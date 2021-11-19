В пятницу, 19 ноября, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в очередной раз обратился к России из-за перемещения войск у границ с Украиной, призвав к прозрачности. Об этом сообщает пресс-служба альянса

Мы также видим большую и необычную концентрацию российских войск у границ Украины. Крайне важно, чтобы Россия продемонстрировала прозрачность по наращиванию своей военной мощи, обеспечила деэскалацию и снизила напряженность.

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Столтенберг добавил, что НАТО внимательно следит за ситуацией и продолжает оказывать Украине политическую и практическую поддержку.

Ранее в НАТО отреагировали на действия России у границ Украины.

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