Генсек НАТО обратился к России из-за войск у границ с Украиной [ Редактировать ]
В пятницу, 19 ноября, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в очередной раз обратился к России из-за перемещения войск у границ с Украиной, призвав к прозрачности. Об этом сообщает пресс-служба альянса
Мы также видим большую и необычную концентрацию российских войск у границ Украины. Крайне важно, чтобы Россия продемонстрировала прозрачность по наращиванию своей военной мощи, обеспечила деэскалацию и снизила напряженность.
Столтенберг добавил, что НАТО внимательно следит за ситуацией и продолжает оказывать Украине политическую и практическую поддержку.
Ранее в НАТО отреагировали на действия России у границ Украины.
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