Великобритания собирается бойкотировать Олимпиаду-2022 в Пекине - Times [ Редактировать ]
Источник: EPA-EFE
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассматривает возможность дипломатического бойкота предстоящих зимних Олимпийских игр в Пекине в 2022 году. Об этом сообщает в субботу газета The Times.
Причиной возможного бойкота Лондоном Игр в Пекине является нарушением Китаем прав человека.
Журналистам удалось выяснить, что в британском правительстве идет "активная дискуссия" о том, следует ли Соединенному Королевству последовать примеру США, которые ранее объявили о возможном дипломатическом бойкоте Олимпиады-2022. По утверждению издания, министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс поддерживает эту идею.
Окончательное решение на этот счет в США еще не принято. Президенту Джо Байдену передали рекомендации о бойкоте, и якобы он намерен с ними согласиться. Официальное решение глава Белого дома примет до конца ноября.
Напомним, что XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года, а Паралимпийские игры - с 4 по 13 марта. "Подробности" писали, что в Греции уже зажгли олимпийский огонь.
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