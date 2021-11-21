Цього тижня про українську армію говорили не лише в Пентагоні, а й у Голлівуді. Відомий американський актор та кінорежисер Шон Пенн розпочав зйомки документального фільму про Україну.

На початку тижня володар двох "Оскарів" знімав на київському Майдані. А в четвер вирушив на Донбас. Спустився в окопи, записав інтерв'ю з українськими солдатами та побував у зруйнованому війною Широкиному.

Але найбільше, за словами Шона Пенна, його вразили наші жінки-військові. Каже, він і не знав, що на передовій воює так багато жінок. І, цитую, "це стане сенсацією для американських глядачів, коли фільм з'явиться на екранах".