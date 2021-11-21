Шон Пенн готує документальний фільм про Майдан та Донбас [ Редактировать ]
Цього тижня про українську армію говорили не лише в Пентагоні, а й у Голлівуді. Відомий американський актор та кінорежисер Шон Пенн розпочав зйомки документального фільму про Україну.
На початку тижня володар двох "Оскарів" знімав на київському Майдані. А в четвер вирушив на Донбас. Спустився в окопи, записав інтерв'ю з українськими солдатами та побував у зруйнованому війною Широкиному.
Але найбільше, за словами Шона Пенна, його вразили наші жінки-військові. Каже, він і не знав, що на передовій воює так багато жінок. І, цитую, "це стане сенсацією для американських глядачів, коли фільм з'явиться на екранах".
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Хоче знімати документальний фільм про Україну, - повідомили у пресцентрі штабу ООС.
Вони написали відкритого листа після загибелі українки Галини Гатчинс від рук Алека Болдвіна на зйомках вестерну. І закликають керівництво профспілок, продюсерів та законодавців узаконити цю ініціативу.
Окрім відео, режисер також виставить на продаж оригінальний рукописний сценарій кінострічки та свій ексклюзивний аудіокоментар.
Режисер зустрівся з українськими військовими, які захищають східні рубежі. А також побував на бойових постах, пройшов вулицями Широкиного, де точилися запеклі бої.
Стрічку визнали "Найкращим фільмом". Виконавець головної ролі Сергій Філімонов теж здобув титул "Найкращого актора".