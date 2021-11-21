ДБР та Генпрокуратура перевірять дані Bellingcat у справі "вагнерівців" [ Редактировать ]
Новий поворот у справі "вагнерівців". Спецоперація із затримання російських найманців начебто зірвалася після дзвінка... з Банкової. Це стверджують журналісти-розслідувачі з Bellingcat.
Нагадаю, що про що йдеться. Торік українські спецслужби разом із розвідками Британії, Туреччини та Ізраїлю розробили масштабний план із захоплення десятків бійців приватної військової кампанії "Вагнера". Її підозрюють у тяжких злочинах по всьому світу, зокрема, й на Сході України.
Однак, за день до фінальної стадії, яку назвали "Авеню", операцію раптово зупинили. Начебто, аби не зірвати угоду про припинення вогню на Донбасі. Цим скористались білоруські силовики. "Вагнерівців" показово затримали й передали Росії.
В Офісі Президента всі обвинувачення відкидають. Кажуть, вище керівництво країни не давало вказівок зупиняти операцію. А всі оприлюднені у ЗМІ звіти української розвідки перевіряють слідчі ДБР та Генпрокуратури.
Ірина Венедіктова, Генеральний прокурор України:
Безпосередньо, історія розслідувань - вона є, вона проводиться. Які будуть іще допити проводитися слідством - я думаю, краще запитувати, безпосередньо ДБР. Всі матеріали, які проводять журналісти, розслідування, які проводяться, нами завжди ретельно вивчаються, завжди долучаються до справ. Тому, будуть вивчатися - будуть долучатися.
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