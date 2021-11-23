США одобрили применение Javelin на Донбассе [ Редактировать ]
Источник: US army
Вооруженные силы Украины использовали американские противотанковые ракетные комплексы Javelin в зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе. Об этом сообщил в Facebook глава подкомитета Верховной Рады по оборонной промышленности Игорь Копытин.
На днях распространилась информация о том, что в зоне ООС был использован противотанковый ракетный комплекс Javelin. Да, это правда. Наши воины использовали его при ведении боя. Пока не имею права разглашать, где это произошло и при каких обстоятельствах, но скажу следующее - предупреждая любые дальнейшие заявления и манипуляции относительно того "может ли Украина защищаться, не запрещено ли это", да, может. У нас есть право на защиту своей земли. Именно так, как считаем нужным - с использованием Javelin или Bayraktar или другого оружия, которое есть на балансе ВСУ. Потому что мы защищаем собственное государство.
Американский ПТРК Javelin предназначен для поражения бронетехники, наземных укреплений, а также летательных объектов на низкой высоте и скорости - вертолетов или беспилотников. Современные модели Javelin могут поражать цели на расстоянии до 4,5 км. По состоянию на 2017 год стоимость одного комплекса, в комплекте с 6 ракетами, составляет от $600 тыс. для США и союзников.
Как сообщали "Подробности", первый пуск Javelin в Украине закончился конфузом. Во время военных учений на полигоне "Широкий Лан" в сентябре 2020 года противотанковый ракетный комплекс не сработал.
Напомним, что 26 октября 2021 года ВСУ применил на Донбассе турецкий ударный беспилотник Bayraktar.
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