На Донбассе ВСУ впервые ударили из Javelin [ Редактировать ]
Источник: US army
На Донбассе украинская армия впервые применила против врага переносной противотанковый ракетный комплекс Javelin (ПТРК FGM-148 Javelin - ред.). Об этом в своем Twitter сообщил главный редактор американского издания Military Times Говард Олтмен.
Буданов рассказал мне, что украинские войска использовали Javelin в бою. Это в истории (скорее всего, в статье, - ред.).
По словам Олтмена, о первом боевом применении ВСУ "Джавелинов" ему сообщил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Накануне американский журналист записал с ним интервью. Главный украинский разведчик находится в США с визитом.
Американский ПТРК Javelin предназначен для поражения бронетехники, наземных укреплений, а также летательных объектов на низкой высоте и скорости - вертолетов или беспилотников. Современные модели Javelin могут поражать цели на расстоянии до 4,5 км. По состоянию на 2017 год стоимость одного комплекса, в комплекте с 6 ракетами, составляет от $600 тыс. для США и союзников.
Как сообщали "Подробности", первый пуск Javelin в Украине закончился конфузом. Во время военных учений на полигоне "Широкий Лан" в сентябре 2020 года противотанковый ракетный комплекс не сработал.
Напомним, что 26 октября 2021 года ВСУ применил на Донбассе турецкий ударный беспилотник Bayraktar.
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