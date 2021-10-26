Во вторник, 26 октября, Украина впервые применила турецкий беспилотник Bayraktar с целью уничтожения артиллерии врага. Об этом сообщил волонтер Роман Доник и журналист Юрий Бутусов.

Так, с максимально возможной дальности (15+км) было обстреляно село Гранитное Донецкой области и для обнаружения их позиций был поднят БПЛА "Байрактар". Благодаря этому была обнаружена батарея, и ракетой уничтожена одна пушка.

По данным журналиста Бутусова приказ на исбеспилопользование Bayraktar TB2 отдал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, но официальных подтверждений этой информации пока нет.

Ранее мы писали о том, что турецкая компания Bayraktar, которая занимается постройкой ударных беспилотных летательных аппаратов, собирается открыть на территории Украины предприятие по производству своих беспилотников.

Кроме того, в 2021 году Украина закупит пять беспилотников Bayraktar. Беспилотные летающие аппараты Bayraktar стоят на вооружении вооруженных сил Турции с 2009 года, также страна занимается экспортом техники другим государствам.

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