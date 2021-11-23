"Бітлз. Повертайтеся!" Пітер Джексон готує прем'єру документального фільму про ліверпульську четвірку. Новозеландський режисер - затятий фанат гурту. Тож вклав у цю стрічку всю любов і ностальгію.

Звідки взяв матеріал? Та що сказали про фільм Пол Маккартні та Рінго Старр? Дивіться далі.

Такою легендарну ліверпульську четвірку ще не бачили. Оскароносний режисер, автор однієї з найкасовіших в історії саг "Володар перстнів" і затятий фанат "бітлів", випускає документальну стрічку про гурт, який без перебільшення здійснив музичну революцію.

Документальна робота називається "Бітлз. Ґет Бек!" тобто "Повертайтеся". В основі - кадри, зняті впродовж 22-х днів січня 1969 року, коли після трирічної перерви Пол Маккартні, Джон Леннон, Джордж Харрисон і Ринго Старр знову зустрілися, щоб записати новий альбом і дати концерт на даху лондонського бізнес-центру. Загалом тоді назбиралося 57 годин зафільмованого матеріалу. З них Джексон зробив три двогодинні серії.

-Ми говоримо про 14 пісень, написаних разом.

Пітер Джексон, режисер:

Я не хотів нічого оминути увагою. Хвилювався, що те, чого я не взяв, повернеться до сховища, ще на 50 років. Подумав: "Ні, я не хочу бути єдиним фанатом "Бітлз" у світі, який це побачив.

У цьому кіно Джексон прагнув показати всіх учасників квартету як звичайних людей. Які жартують, сердяться, бешкетують і мимохіть знаходять нові ідеї. Складно повірити, що після цього концерту гурт розпадеться назавжди. Однак основна думка цієї кіноісторії така: це сталося не через внутрішні чвари чи зіркову хворобу. Автор упевнений - просто настав час, коли дороги професіоналів розійшлися. Але їхні взаємини сповнені поваги та дружнього тепла.

Пітер Джексон, режисер:

Ви спостерігаєте, як ці четверо друзів працюють за планом, але це їх постійно збиває. Та замість кричати один на одного, звинувачувати, божеволіти, вони залишаються професіоналами з почуттям гумору і врешті закінчують тріумфом.

Перш ніж випустити фільм на екрани, його показали двом нині живим учасникам гурту Маккартні та Старру, а також синові Ленона та вдові Харрисона. І за їхніми словами, вони самі поглянули на той час іншими очима. І не змусили режисера вирізати чи замінити жодного кадру. Показ кінокартини стартує вже цього четверга.