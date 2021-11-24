В Украине заработают еще 10 камер автофиксации нарушений ПДД [ Редактировать ]
В Украине установили еще 10 комплексов автоматической фиксации правил дорожного движения (ПДД). Они заработают с 26 ноября.
На каких дорогах с 26 ноября заработают камеры:
Запорожье:
ул. Немировича-Данченко, 73 направление направления прибора ул. Лермонтова.
Львов:
проспект Святого Иоанна Павла II, 35 направление прибора проспект Червоной Калины;
ул. Княгини Ольги, 100-К направление направления прибора ул. Владимира Великого.
Тернополь:
проспект Степана Бандеры, 90 направление направления прибора ул. Евгения Коновальца.
Донецкая область:
на 36 км+492 автодороги Н-20 направление прибора г. Константиновка.
Николаевская область:
на 139 км+684 автодороги М-14 направление направления прибора село Константиновка;
на 200 км+036 автодороги Н-24 направление прибора город Николаев.
Ривненская область:
на 394 км+318 автодороги М-06 направление направления прибора город Львов;
на 328 км+826 автодороги М-06 направление направления прибора город Киев.
Харьковская область:
на 49 км+934 автодороги Р-46 направление направления прибора ул. Шевченко город Богодухов.
Как отметили в МВД, после запуска еще 10 камер с 26 ноября в Украине автоматически будут фиксировать нарушения ПДД 246 комплексов в 24 городах и 15 областях.
Читайте также, в пятницу, 22 октября, на украинских дорогах заработают еще 17 камер автофиксации нарушений правил дорожного движения. Камеры включат на дорогах Львова, Винницы, Харькова, а также Донецкой и Харьковской областей.
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