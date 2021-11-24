В Украине установили еще 10 комплексов автоматической фиксации правил дорожного движения (ПДД). Они заработают с 26 ноября.

На каких дорогах с 26 ноября заработают камеры:

Запорожье:

ул. Немировича-Данченко, 73 направление направления прибора ул. Лермонтова.

Львов:

проспект Святого Иоанна Павла II, 35 направление прибора проспект Червоной Калины;

ул. Княгини Ольги, 100-К направление направления прибора ул. Владимира Великого.

Тернополь:

проспект Степана Бандеры, 90 направление направления прибора ул. Евгения Коновальца.

Донецкая область:

на 36 км+492 автодороги Н-20 направление прибора г. Константиновка.

Николаевская область:

на 139 км+684 автодороги М-14 направление направления прибора село Константиновка;

на 200 км+036 автодороги Н-24 направление прибора город Николаев.

Ривненская область:

на 394 км+318 автодороги М-06 направление направления прибора город Львов;

на 328 км+826 автодороги М-06 направление направления прибора город Киев.

Харьковская область:

на 49 км+934 автодороги Р-46 направление направления прибора ул. Шевченко город Богодухов.

Как отметили в МВД, после запуска еще 10 камер с 26 ноября в Украине автоматически будут фиксировать нарушения ПДД 246 комплексов в 24 городах и 15 областях.

Читайте также, в пятницу, 22 октября, на украинских дорогах заработают еще 17 камер автофиксации нарушений правил дорожного движения. Камеры включат на дорогах Львова, Винницы, Харькова, а также Донецкой и Харьковской областей.