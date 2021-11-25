В ночь на вторник, 23 ноября, в Болгарии на ходу загорелся автобус с людьми. Болгарские правоохранители назвали возможную причину инцидента, в котором погибли более 40 пассажиров автобуса. Об этом сообщает Reuters.

Вероятнее всего, трагедия произошла из-за человеческой ошибки.

Глава Национальной службы расследований Болгарии Борислав Сарафов заявил:

На сегодняшний день у нас есть главная и наиболее вероятная версия катастрофы. Это - человеческая ошибка.

В момент трагедии в автобусе находились туристы из Северной Македонии, которые возвращались из Турции. В ходе проведения следственных действий стало очевидно, что никакого теракта не было - проблемы были с техническим состоянием автобуса.

Вскрытия показывают, что все жертвы погибли преимущественно от удушья после начала пожара, а не от травм или ожогов, которые бывают от взрывов.

Он также добавил, что автобус врезался в дорожное заграждение и загорелся из-за сильного удара.

Никто не мог выбраться из первой двери, потому что там было сильное возгорание. Все скопились перед задней дверью, но они были заблокированы дорожным заграждением, которое остановило автобус.

Напомним, что в результате ДТП погибли 46 человек, из которых 12 - дети. Один из выживших во время пожара в автобусе рассказал, что пожару предшествовал взрыв.

По словам премьер-министра Северной Македонии Зорана Заева, один из выживших, с которым он общался в госпитале, проснулся ночью от взрыва в автобусе. Он добавил, что пассажирам удалось разбить одно окно и выбраться, благодаря чему спаслось 7 человек из 53, которые находились в салоне.

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