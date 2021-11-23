В Болгарии в ночь на 23 ноября несколько десятков человек погибли в туристическом автобусе, который загорелся на ходу. Об этом сообщает Darik news.

Примерно в 2:00 на трассе София - Благоевград загорелся туристический автобус, который был зарегистрирован в Северной Македонии и направлялся в Стамбул.



Всего в салоне было 53 человека, из которых 46 погибло, среди них было 12 детей. Еще семерых пострадавших, которым удалось выбраться из окон горящего автобуса, госпитализировали с ожогами лица, верхних дыхательных путей, а также травмами.

"Автобус не съехал с трассы, свидетельств причастности другого транспортного средства нет", - сказал директор Главного управления национальной полиции Станимир Станев.

По предварительной информации, людей не удалось спасти из-за того, что автобус перевернулся. Движение на трассе было временно заблокировано на 30 километров.

В аварии выжила 17-летняя девушка и шестеро взрослых, все граждане Республики Северная Македония. Шесть человек получили ожоги, у одного травма ноги. По словам медиков, состояние пациентов стабильное, их жизни ничего не угрожает.

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