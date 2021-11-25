Гороскоп на 26 ноября для всех знаков зодиака [ Редактировать ]
26 ноября - благоприятный период для реализации творческих замыслов, осмысления жизненного опыта, строительства планов на будущее и окончания любого дела.
Овен
Овнов ожидает удачный день для покупок, семейных дел и решения проблемы, связанных с недвижимостью. Важно не переусердствовать и поберечь силы.
Телец
Активный и местами агрессивный настрой Тельцов может оказаться весьма непродуктивным. Звезды советуют собраться и спланировать работу так, чтобы она принесла реальный результат.
Близнецы
Личные проблемы Близнецов существенно повлияют на работу. Не исключено, что коллеги заметят ситуацию и предложат поддержку. Звезды призывают не отказываться от помощи и принять ее с благодарностью. Главное − не поддаваться искушению манипулировать окружающими.
Рак
Звезды советуют Ракам активно расширять круг общения. Новые знакомства принесут не только приятные эмоции, но и окажутся полезными в будущем. Существует риск недоразумений на работе, поэтому не стоит переоценивать свои силы и браться срезу за несколько дел.
Лев
Львов ждет серьезный успех в карьере, который надолго воодушевит их. День сложится в позитивном ключе и будет полон приятными событиями. Рекомендуется провести время с друзьями или семьей.
Дева
Девы попадут в водоворот рабочих и семейных проблем. Ими будут обладать повышенное чувство долга и ответственность. Звезды предупреждают, что в такой ситуации можно пропустить значимое событие, поэтому нужно находить время для передышек и расслабления.
Весы
Весы будут заняты вопросами карьерного продвижения. Вполне вероятно, что им удастся реализовать намеченный план и занять вожделенное "место под солнцем". Главное − проявить уверенность без агрессии и упрямства.
Скорпион
Звезды сулят Скорпионам удачу в делах, связанных с деньгами. При этом самые удачные мысли относительно финансов придут в одиночестве. В этот день лучше ограничить общение − ненужные разговоры будут отвлекать и могут вызвать негатив.
Стрелец
Стрельцам не следует рисковать в рабочих делах − существует вероятность быть использованными в чужих интересах. Не исключены значительные траты, связанные с семьей.
Козерог
Козерогам не стоит рассчитывать на успех в финансовых делах, однако может повезти с вопросами наследства. Звезды советуют быть внимательными во время покупок и перенести серьезные договоренности на другой день.
Водолей
Водолеи могут рассчитывать на искреннюю поддержку друзей и близких, в том числе материальную. Удачными окажутся дела, связанные с недвижимостью и крупным вложением денег, но именно в этих вопросах нужно полагаться только на себя.
Рыбы
Рыбам рекомендуется придерживаться четкого плана действий и не выходить за рамки собственного бюджета. Вероятны небольшие финансовые затруднения, которые удастся решить в скором времени.
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