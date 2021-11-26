Зависит ли постковидный синдром от тяжести течения COVID-19: ответ эксперта [ Редактировать ]
Профессор кафедры анестезиологии и интенсивной терапии НМУ им. Богомольца Сергей Дубров рассказал о том, что постковидный синдром развивается в течение трех месяцев после заражения коронавирусом, а его симптомы могут длиться месяцами.
Он также отметил, что постковидный синдром не зависит от тяжести течения COVID-19.
По его словам, вероятность возникновения постковидного синдрома не зависит от тяжести течения болезни.
Даже после легкого течения может быть постковидный синдром.
Глава бюро ВОЗ в Украине, доктор Ярно Хабихт, в свою очередь, отметил, что постковидное состояние пока что не было связано с одним вариантом COVID-19.
То есть он не видоизменяется в зависимости от нового штамма коронавируса.
Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро 26 ноября зафиксировано 15 936 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.
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