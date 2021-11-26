Профессор кафедры анестезиологии и интенсивной терапии НМУ им. Богомольца Сергей Дубров рассказал о том, что постковидный синдром развивается в течение трех месяцев после заражения коронавирусом, а его симптомы могут длиться месяцами.

Он также отметил, что постковидный синдром не зависит от тяжести течения COVID-19.

По его словам, вероятность возникновения постковидного синдрома не зависит от тяжести течения болезни.

Даже после легкого течения может быть постковидный синдром.

Глава бюро ВОЗ в Украине, доктор Ярно Хабихт, в свою очередь, отметил, что постковидное состояние пока что не было связано с одним вариантом COVID-19.

То есть он не видоизменяется в зависимости от нового штамма коронавируса.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро 26 ноября зафиксировано 15 936 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

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