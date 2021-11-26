По стоянию на пятницу, 26 ноября, же 42,4% взрослого населения Украины получили по крайней мере одну прививку против COVID-19. 34,2% взрослого населения Украины прошли полный курс вакцинации против коронавирусной болезни. Согласно рекомендациям ВОЗ, показатель привитых людей в мире до конца года должен составлять 40%.

За сутки 25 ноября в Украине:

Зафиксировано 15 936 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19:

из них детей - 1 394,

медработников - 303;

273 875 человек были вакцинированы против COVID-19:

одну дозу получили 81 516 человек,

полностью иммунизированы - 192 359 человек.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано - 3 208 человек;

летальных исходов - 608;

поправилось - 24 569 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболели - 3 400 340 человек;

выздоровело - 2 877 021 человек;

летальных исходов - 84 149;

проведено ПЦР-тестирование - 15 746 389.

С начала вакцинальной кампании привит 13 164 651 человек, из них получили одну дозу - 13 164 649 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 10 610 359 человек. В общей сложности проведено 23 775 008 прививок.

88,2% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе - невакцинированы и не имели никакой дозы антиковидной вакцины.

Читайте также, Дания на фоне роста числа случаев заболевания коронавирусом вводит бустерную прививку от COVID-19 всем старше 18 лет. Органы здравоохранения страны заявляют, что число случаев заболевания и госпитализаций растет быстрее, чем ожидалось.

Кроме того, Нидерланды начали перевозку пациентов с коронавирусом в Германию. Это делается с елью ослабить давление на медучреждения. Больницы всеми силами пытаются справиться со всплеском случаев заболевания коронавирусом.

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