Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на экстренном заседании оценила новый варианта коронавируса, впервые выявленного в Южной Африке и Ботсване, как вызывающий беспокойство. Предполагается, что этот штамм легче передается.

Об этом сообщается в заявлении Минздрава Швейцарии.

"Недавно обнаруженный вариант вируса B.1.1.529. В нем больше мутаций, чем наука знает о любом другом варианте. ВОЗ классифицировала этот новый вариант как вызывающий беспокойство", - говорится в сообщении.

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