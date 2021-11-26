В ВОЗ сделали заявление о новом штамме коронавируса [ Редактировать ]
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на экстренном заседании оценила новый варианта коронавируса, впервые выявленного в Южной Африке и Ботсване, как вызывающий беспокойство. Предполагается, что этот штамм легче передается.
Об этом сообщается в заявлении Минздрава Швейцарии.
"Недавно обнаруженный вариант вируса B.1.1.529. В нем больше мутаций, чем наука знает о любом другом варианте. ВОЗ классифицировала этот новый вариант как вызывающий беспокойство", - говорится в сообщении.
Ранее мы писали о том, что известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский дал свои прогнозы когда может закончиться пандемия коронавирусной инфекции.
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