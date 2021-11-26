Глава бюро ВОЗ в Украине, доктор Ярно Хабихт, рассказал о том, что постковидный синдром развивается в течение трех месяцев после заражения коронавирусом.

Одними из его симптомов являются утомляемость, одышка и нарушение сна.

Он также отметил, что симптомы постковидного синдрома могут проявляться не менее двух месяцев.

Главные симптомы постковидного синдрома:

утомляемость

одышка

когнитивная дисфункция

изменение обоняния / вкусовых ощущений

кашель

подавленное состояние

нарушение памяти

головная боль

плохое самочувствие после физической нагрузки

нарушение сна, тахикардия.

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