Ліонель Мессі отримав сьомий "Золотий м'яч" [ Редактировать ]
Ліонель Мессі здобув "Золотий м'яч". Для аргентинця це вже сьома така нагорода в кар'єрі. І стільки "золотих м'ячів" не мав ще жоден спортсмен. Обирали найкращого футболіста року за допомогою голосування, яке традиційно проводить видання France Football.
Друге місце посів поляк Роберт Левандовський, третє - італієць Жоржиньйо. Церемонія вручення нагороди відбулася в Парижі. Нагадаю, перед стартом нинішнього сезону Мессі пішов з команди "Барселони" і приєднався до паризького "ПСЖ".
Ліонель Мессі, футболіст, володар призу "Золотий м'яч-2021":
Ця перемога - особлива. Увесь попередній рік був надзвичайним. Премія дає мені мотивацію для нового етапу життя. Щодо моєї родини, моїх дітей - звісно, хвилювалися, виграю я чи ні. Та мені приємно бачити їх щасливими, насолоджуватися цим моментом разом з ними.
по теме
Премия ежегодно вручается французским журналом France Football
Форвард "ПСЖ" Неймар получил жуткую травму в матче чемпионата Франции. 29-летний футболист подвернул голеностоп, перепрыгивая через соперника, который совершал подкат. После оказания помощи бразильца унесли на носилках
Роналду, Месси и Левандовский вошли в число финалистов премии лучшему игроку года FIFA. Ранее сообщалось, что "Золотой мяч" получит Месси. Церемония награждения состоится в онлайн-формате 17 января 2022 года
Жеребкування до плей-офф відбудеться 26 листопада.
Голи забили Олександр Зінченко і Артем Довбик.