Кулеба назвал Лукашенко диктатором, который "сжег мосты" в отношениях с Украиной [ Редактировать ]
Источник: Министерство иностранных дел
Александр Лукашенко "сжег мосты" в отношениях с Киевом, заявив о намерении посетить оккупированный Россией Крым. Об этом в интервью латышскому изданию Sargs.lv заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Белорусский диктатор Александр Лукашенко недавно объявил о планах посетить оккупированный Россией Крымский полуостров... Этим заявлением Лукашенко сжигает практически все мосты в отношениях с Украиной, делая Беларусь враждебной Украине страной.
Украинский дипломат не исключил, что в свете политического сближения и интеграции Москвы и Минска территория Беларуси может быть использована для вторжения в Украину.
Мы очень серьезно относимся к этому сценарию. Мы не исключаем такой возможности. Однако пока мы не видим, чтобы белорусская армия готовилась к операциям против Украины, или что руководство Беларуси позволило России использовать свою территорию для организации вторжения... Даже если Беларусь в настоящее время не представляет прямой военной угрозы для Украины, факты неумолимы. Политические заявления Минска уже являются частью агрессивной внешней политики России. Заявление Лукашенко о признании Крыма частью России, а также гибридная атака его режима на Латвию, Литву и Польшу также делают его открытой угрозой.
Глава украинского МИД заявил, что непредсказуемая ситуация на границе с Беларусью вынуждает руководство страны перебрасывать туда дополнительные подразделения силовиков.
Чтобы обезопасить себя от таких неприятных сюрпризов, нужно откуда-то вывести войска и направиться к границе с Беларусью. Проблема в том, что эти ресурсы не безграничны. Боеспособность места, откуда мы берем личный состав, снижается. Подобные действия Беларуси напрямую служат военным интересам России.
Напомним, что 30 ноября Александр Лукашенко в интервью российскому пропагандисту Дмитрию Киселеву заявил, что планирует посетить оккупированный Крым по приглашению Владимира Путина.
Крым де-факто - это российский Крым. После референдума и де-юре Крым стал российским... Если президент (Беларуси - ред.) уже туда приехал с президентом России, слушайте, какие еще могут быть признания? Ни для меня, ни для Путина это не секрет. И, более того, это просто какой-то вопрос, которого не существует. Между мною и Путиным такого вопроса нет.
Ранее "Подробности" сообщали о том, как, по мнению Кулебы, Украина будет возвращать Донбасс.
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