Політик запросив журналістів на пресконференцію і повідомив: він іде з політики.

Колишній канцлер Австрії Себастіан Курц також іде з політики. Більше він не очолюватиме Австрійську народну партію і фракцію цієї політсили в парламенті. Чому один із наймолодших лідерів у світі вирішив піти з політики? І що робитиме далі? Тетяна Логунова розкаже.

Для австрійців рішення Себастіана Курца стало цілковитою несподіванкою. Політик запросив журналістів на пресконференцію і повідомив: він іде з політики. Тобто: залишає посади лідера партії, керівника фракції в парламенті та відмовляється від депутатського мандата.

Себастіан Курц, ексканцлер Австрії, лідер Австрійської народної партії:

Як ви можете собі уявити, це рішення далося мені нелегко. Але я не засмучений. Я дуже вдячний за все те, що зміг пережити та разом із командою зробити для Австрії за останні роки.

Чим займатиметься надалі - Курц ще не вирішив. Спершу зробить паузу - і присвятить себе вихованню сина. Кілька тижнів тому в політика народився первісток.

Себастіан Курц, ексканцлер Австрії, лідер Австрійської народної партії:

Починається новий розділ мого життя. Я вельми радий, що зможу провести час із рідними, перед тим як візьмуся за нові професійні проєкти.

Це вже не перша подібна пресконференція Курца. На початку жовтня він так само зібрав журналістів і повідомив, що йде з посади канцлера. Через гучний скандал. Курца та ще кількох чиновників запідозрили в корупції. Начебто, вони витрачали бюджетні кошти на проведення маніпулятивних соцопитувань на користь Австрійської народної партії. А потім - теж за гроші платників податків - публікували ці дослідження в низці приватних видань.

Звинувачення в корупції, до речі, Курц і досі називає безпідставними. І готовий доводити це в суді. Утім, чи дійде до судового процесу в його справі - наразі не зрозуміло. Розслідування триває.

Себастіана Курца вважали одним із наймолодших політиків у світі. У 27 років став міністром закордонних справ Австрії. У 31 - очолив партію, виграв вибори й став канцлером країни. Уряд він очолював двічі, доки не оголосив про завершення політичної кар'єри. Нині Курцу - 35.