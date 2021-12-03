Выбор мебели для спальни, одинаково комфортно, красивой, функциональной и подходящей интерьерному стилю квартиры, может превратиться в непростую задачу. Особенно если вам нужно что-то не шаблонное и хотя бы отчасти эксклюзивное.

Куда же отправиться в следующий раз, чтобы посмотреть все популярные модели, сравнить кровати, диваны, тумбочки и шкафы по объективным и индивидуальным критериям, а потом купить спальни, которые станут украшением квартиры и подарят комфортный сон?

Гипермаркеты мебели

Оптимальный вариант – если у вас в городе есть специализированный торговый центр, где свою продукцию выставляют крупные мебельные фабрики, как отечественные, так и зарубежные. В рамках одного визита в такой ТЦ вы можете наглядно сравнить модели спальных гарнитуров, провести небольшой «тест-драйв», потрогать материалы, а в случае подходящего выбора – заказать доставку нового гарнитура по вашему адресу.

Преимущество специализированных ТЦ – это широкий ассортимент продукции, которая отличается ценой, стилем и так далее. Рекомендуем выделить на посещение торговых центров минимум несколько часов и не спешить с итоговым выбором.

Шоурумы

Этот вариант подходит для тех покупателей, которые уже определились с брендом мебели. Но пока еще выбирают конкретные модели спального гарнитура. Как и в случае с торговыми центрами, в шоурумах можно посидеть и полежать на предполагаемой покупке, а также посмотреть, как выглядят целые комплекты мебели в "реальной обстановке".

Обратите внимание, что сейчас многие фабрики готовы изготовить мебель по индивидуальным меркам, а также менять обивку, цвета, ткани и наполнители по выбору клиента. Но перед выбором конкретной мебели рекомендуем посмотреть, как она будет выглядеть в реальности, будет ли комфортной на ощупь и так далее.

Интернет-гипермаркеты

Этот вариант подходит для тех населенных пунктов, где нет специализированных магазинов, либо в магазинах ограниченный ассортимент. Однако в случае с дистанционной покупкой желательно уточнить условия и стоимость доставки, которая для крупногабаритной продукции может быть немаленькой, а также тщательно вымерить размеры мебели.

Чтобы вы ни выбрали, рекомендуем посетить специализированный интернет-магазин мебели, чтобы заранее ознакомиться с актуальным ассортиментом и популярными стилями, чтобы узнать ценники и спланировать бюджет на предполагаемые покупки.