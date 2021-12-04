В работе социальной сети Instagram произошел сбой, в результате которого пользователи не могли корректно работать с приложением. Об этом сообщает сервис Downdetector.

В настоящее время причины такой ситуации остаются неизвестными. По данным сервиса, проблемы в работе Instagram начались около 16:00. В моменте число жалоб от пользователей превышало тысячу.

Отмечается, что 60% пользователей имеют проблемы с доступом в приложение, а 20% - с сайтом и подключением к серверу. Известно, что наибольшее количество жалоб поступало с территории Украины, Беларуси и России.

Ранее мы писали, что в работе мессенджера Telegram произошел глобальный сбой. Пользователи жалуются на некорректную работу приложения, большинство пользователей Telegram жаловались на работу приложения, соединение с сервером и получение сообщений.

Кроме того, в работе соцсети TikTok произошел глобальный сбой. Самой распространенной проблемой, с которой сталкиваются сегодня пользователи - работа приложения, на текущий момент от пользователей из США поступило более 13 тысяч жалоб. В остальных странах наблюдаются незначительные проблемы.

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