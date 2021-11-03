В работе Facebook и Messenger также произошел сбой [ Редактировать ]
В работе соцсети Facebook и мессенджера Messenger произошел глобальный сбой. До этого проблемы наблюдались в работе соцсети Instagram.
Большинство пользователей соцсети Facebook жалуются на работу веб-сайта (68%), у 21% пользователей не работает приложение, а еще 11% имеют проблемы с соединением с сервером. Проблемы в работе Facebook фиксируют в странах Европы, а также в США.
Такая же ситуация и с работой Messenger. Пользователи жалуются на работу веб-сайта и приложения, а также на соединение с сервером. Больше всего страдают пользователи из Европы и США.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как мистическая ошибка на iPhone глушит Instagram Stories. Также мы рассказывали, чем обернулся глобальный сбой в Facebook.
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