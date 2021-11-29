В работе "Википедии" произошел масштабный сбой [ Редактировать ]
В понедельник, 29 ноября в работе интернет-энциклопедии "Википедия" произошел глобальный сбой. Самой распространенной проблемой, с которой сталкиваются сегодня пользователи - отсутствие доступа к сайту.
Согласно данным сервиса, сбои начались примерно в 20:00 по Киеву. На текущий момент больше всего жалоб на работу "Википедии" поступило от пользователей из Европы - Германии и Нидерландов. В США и остальных странах наблюдаются незначительные проблемы.
Также проблемы с работой сервиса наблюдаются и в Украине.
Ранее мы писали о том, что в работе Instagram, Facebook и WhatsApp произошел глобальный сбой, пользователи по всему миру практически полностью "лишились" этих приложений, так как они одновременно стали недоступны.
Напомним, Twitter остановил верификацию профилей.
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