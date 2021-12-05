У неділю, 5 грудня, ввечері під час програми "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" міністр фінансів України Сергій Марченко розповів про нововведення, які були закладені в державний бюджет на 2022 рік.

Проєкт державного бюджету на 2022 рік є кращим, ніж цьогорічний, а також значно кращий, ніж 2020 року. Він вперше за 10 років є дійсно бюджетом розвитку, тому що частка капітальних видатків складає 9,4% або 140 мільярдів гривень. Це бюджет не тільки на проїдання, але й на роздуми.

Також голова Мінфіну додав, що питання соціальних видатків завжди пов’язане з інфляцією. Мінімальна заробітна плата зросла і вартість енергоносіїв спричинила високу інфляцію. Також зарплата лікарів зросте і на 34 мільярди гривень більше, ніж в 2021 році, піде на програму медичних гарантій, а ще додатково були додані 2 мільярди гривень на заклади, які не ж в системі медичних гарантій.

Крім того, в Марченко прокоментував ситуацію з Міністерством оборони, у якому заявили, що для підвищення заробітних плат військовослужбовців у держбюджеті на 2022 рік не передбачено коштів.

Міністр оборони отримав найбільший приріст за останні декілька років і йому варто займатися оптимізацією видатків всередині і якщо буде потреба збільшувати видатки ми будемо шукати таку можливість, але приріст видатків на Міністерство оборони складає близько 17 мільярдів гривень.

Також міністр фінансів розказав про те, що зміни до бюджету цього року авансували субсидії наступного року і збільшили їх до 47 мільярдів гривень на субсидії, що дозволяє повністю покрити видатки і зберегти субсидії. Марченко розповів і про законопроєкт 5600 і його вплив на бізнес.

Прекрасно, що взагалі його прийняли, тому що популярні законопроєкти, які подобаються всім, приймати легкою, навідміну від тих, що носять складний характер. Малого і середнього бізнесу взагалі не чіпали, не стосується протстих громадян. Це стосується великий бізнес і ті сектори, які перебувають у тіньовій або у сірій зоні і не сплачували податок.

Марченко додав, що зараз податкова є сервісним органом, від ефективності роботи якого залежить дуже багато в країні. Тому цей закон не може створити ніяких корупційних проявів.

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