Верховна Рада ухвалила державний бюджет на наступний рік [ Редактировать ]
Верховна Рада ухвалила державний бюджет України. Основні цифри, за якими житиме країна наступного року, такі: ВВП - 3,8 відсотка. Курс долара - неповні 29 гривень. На безпеку та оборону передбачили майже 323 мільярди. Уже від першого січня мінімальна зарплатня медиків становитиме 20 тисяч гривень.
Для решти - 6 з половиною тисяч до жовтня, потім на 200 гривень більше. Прожитковий мінімум - 2600. Понад 4 мільярди спрямують на аеро-інфраструктуру та національного авіаперевізника. Трохи менше - на модернізацію залізниці. Також обіцяють повністю профінансувати житло для ветеранів ООС. Мільярд виділять на поліпшення якості питної води.
Сергій Марченко, міністр фінансів України:
Пріорітети, які були визначені президентом, Верховною Радою та урядом, збережені. Це зростання зарплат медиків, забезпечення житлом ветеранів АТО, зростання стипендій студентам, збільшення видатків на інклюзивну освіту та безбарʼєрність, продовження цифровізації та підготовка до перепису населення, розвиток інфраструктури, забезпечення потреб сектору оборони".
по теме
Не під ялинку. І навіть без бюджетної ночі. На ухвалення кошторису на наступний рік депутатам вистачило трохи більше... години.
У наступному році найбільше коштів спрямують на безпеку й оборону - майже 323 мільярди. При цьому обіцяють - житло всім ветеранам АТО. На медицину - також збільшили видатки - до майже двохсот мільярдів.
Профільний комітет Парламенту вже видав свої висновки, у яких рекомендує нардепам ухвалити кошторис у другому читанні.
Министерство финансов под управлением Сергея Марченко проводит политику, направленную на ухудшение положения бизнеса и не способствует выходу экономики из кризиса
Внести зміни мають і до цьогорічного бюджету - все через обіцяну тисячу для вакцинованих. І чи підтримають президентську ініціативу непрезидентські фракції - досі не відомо.