В лесу под Олешками Херсонской области местная жительница нашла гигантский белый гриб. Вес находки превышает килограмм.

Об этом говорится в публикации группы "Грибники Южной Украины" в Facebook.

"Вот этот белый гриб я нашла сегодня! 03.12.21. Вес свыше 1 кг. Олешки Херсонская обл.", - написала владелица находки Ясмин-Юлия Чуп.



На странице клуба любителей сбора дикорастущих грибов разместили фото гигантского гриба.



В комментариях грибники поздравили женщину с такой находкой, а также рассказали, что сейчас – урожайный "грибной сезон", некоторым удалось собрать килограмм маслят.

"В Олешках не было холодно, собрали где-то 1 кг маслят, а зеленушек в молоденьком соснячке полно", - отмечают любители "тихой охоты".

Стоит напомнить, что крупнейший белый гриб в Украине, вес которого 2,85 кг, был найден в Смидинском лесу на Волыни в августе 2000 года.

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