В деяких готелях і гірськолижних комплексах номери заброньовані більше, ніж на половину.

Мінус 10 і снігу по коліна. Зима в Україну прийшла чітко за календарем. І хоча до новорічних свят ще далеко, курортні міста вже заповнюють туристи. В деяких готелях і гірськолижних комплексах номери заброньовані більше, ніж на половину.

Тож як вони працюватимуть в умовах карантину? В яких містах туристів заманюватимуть восьминогом по-сицилійські, а де, щоб покататися на лижах, доведеться одягнути спеціальний браслет з унікальним номером? Про все розкажуть наші кореспонденти - Христина Гашенко та Жанна Дутчак. Вони провели ревізію курортів.

Жанна Дутчак, кореспондентка:

В Івано-Франківську сьогодні вперше випав сніг, і я вже з лижами. Ви, мабуть, думаєте, де це я збираюся тут кататися. Не хвилюйтеся. Там, куди ми їдемо - снігу багато.

Але як працюють гірськолижні курорти в умовах карантину? Чи готові приймати гостей? Які нововведення вже готують? Та в скільки обійдеться такий зимовий відпочинок?

Але перш ніж вирушати в дорогу - давайте ще раз перевірю - чи нічого не забула?

Черевики, маска, окуляри, так, а де рукавички? - Вони на тобі. - Ой. Здається, все, можна їхати!

Ми прямуємо в Карпати - в туристичне село Мигове. З Франківська туди майже сто п'ятдесят кілометрів. І чим ближче ми під'їжджаємо, тим нижчою стає температура. Як добре, що я вдягла лижний костюм. Бо в горах - уже справжня зима.. А ось і обіцяні купи снігу… (журналіст ліпить сніжку) Падає він тут від самого ранку (кидає сніжку).

У Миговому є все для активного відпочинку: готелі, котеджі, ресторани, колиби, спортивні та розважальні локації. Та зараз майже все - зачинене. Туристів - нема.

-У нас період міжсезоння, тому людей не багато… коли вже почнеться гірськолижний зимовий сезон, буде значно більше туристів.

Наскільки більше - залежить від погоди. Тут все просто: буде сніг, будуть і туристи. Їх чекають уже із середини грудня.

Марина Гладчук, адміністраторка готелю:

Маємо бронювань десь так на відсотків 60. Якщо порівнювати із минулими роками до карантинними, то в цей період було сто відсотків.

Якщо раніше відпочивальники починали бронювати номери з вересня, то зараз тягнуть ледь не до дня заїзду.

Марина Гладчук, адміністраторка готелю:

Бояться наперед планувати. До останнього моменту чекають.

Хоча цьогоріч влада обіцяла, що навіть у червоній зоні гірськолижні курорти НЕ закриватимуть. Але працювати вони мають за новими правилами. Приймати лише вакцинованих, або тих, у кого є негативні ПЛР-тести. І таких гостей обов'язково мають ідентифікувати за допомогою наліпок, або браслетів з унікальним номером. Як це виглядатиме на практиці - в Миговому ще не знають.

Валентина Марчук, адміністраторка курорту:

Керівництво ще наше узгоджує як це краще правильно організувати. Скоріше за все, що це буде при поселенні в готель проводитися ця ідентифікація або біля кас перевірятися.

За "туриста без позначки" доведеться заплатити чималі штрафи - від тридцяти чотирьох до ста сімдесяти тисяч гривень.

А от ціни в Миговому залишилися майже на рівні минулого року. І стартують від шестисот гривень - до трьох тисяч за добу. Правда, на свята буде дорожче.

-Це наш номер стандарт. Він у нас найдешевшого плану. Тут два роздільних ліжечка. Це на двох номер. Опалення індивідуальне, в номері завжди тепло. Всі номери мають вихід на балкон, тут відкриваються дуже гарні краєвиди.

-Краєвиди тут і справді шикарні. Можна, я тут залишуся жити?

Але залишатися нема часу. Іду в село. Тут - у центрі - розкинувся сувенірний ринок. І одразу - пропонують екстрим-поїдки на квадроциклах.

Олексій Ткачук, інструктор:

Поїздки горами, екскурсії горами, краєвиди красиві, підкоряємо вершини. Тяжкі дороги, болото, серпантини, бездоріжжя і так далі.

-Присідайте…. Все мене не чекайте.

Година такого задоволення - півтори тисячі гривень. Накаталися - тепер можна і поїсти. Із цим у Мигові теж проблем немає.

Та як на цьому зекономити? Я розкажу згодом. А поки передаю слово моїй колезі зі Львова - Христині Гашенко. Чим цьогоріч дивуватиме галицька туристична столиця? І як восьминогом по-сицилійськи заманюватимуть туристів у Моршині - дивіться далі.

Христина Гашенко, кореспондентка:

У Львові про підготовку до новорічно-різдвяних свят наразі нічого не нагадує. У центрі міста жодних святкових прикрас.

Туристів поки мало. Тож львівські пенсіонери прямо на лавках - із азартом грають у карти.

-Ще далеко до нового року, але настрою такого новорічного піднесеного немає. -А чому немає?- Пенсію як добавлять, тоді буде. ( сміється)

Геть інша атмосфера на знаменитій Площі Ринок. Тут - постійне відчуття свята і вихідного дня. А ще й ресторатори стараються.

-Замість того снігу, яке природа не дає, то ми власний зараз на ялиночки повісим. - Штучний сніг? -Звісно. І ялинки штучні. Ніякої шкоди природі.

Зимового шарму намагаються додати... ковзанкою. Але через теплу погоду - вода не замерзає.

Михайло, встановлює ковзанку:

-Тепло не дає морозити. - А скільки має бути градусів морозу? - Хоть би при нуль, тоді наганяє.

Готуються до свят і місцеві шеф-кухарі. Але все це - в процесі. І поки пропонують звичні страви…

-Зараз така пора, це юшка грибна, це актуально.

А ось на свята обіцяють:

Іван Скочиляс, заступник директора ресторану:

У нас буде і кутя яка дається на свят вечір, крім того пампухи, які ми гостей пригощаємо.

Офіційно у Львові новорічні свята розпочнуться 19 грудня, в День Святого Миколая.

Тоді традиційно у центрі міста "запалять" головну ялинку міста. Будинки, кав'ярні та ресторації - виблискуватимуть різноманітними прикрасами, а вулиці перетворяться у неймовірну світлову казку. А вулиці заповнять натовпи туристів.

Але ж - не Львовом єдиним. А вирішила поїхати у найбільш... безпечне містечко України.

Христина Гашенко, кореспондентка:

А це місто Моршин. Відоме на всю Україну тим, що тут вакцинували майже усе населення. Тож ковідом не хворіють.

Менше хворих - більше туристів. Про перше повністю вакциноване в Україні місто добре знають навіть за кордоном. Ліліана з чоловіком приїхали із Молдови.

Ліліана Туркулець, туристка із Молдови:

Так хорошо, мы поэтому и приехали, можно лечится и не заболеть.

Лікуються тут - водами. Їхній хімічний склад тут унікальний. Допомагає при хворобах травлення, серця і заспокоюють нерви.

Мінеральну воду можна спробувати ось тут - у центральному бюветі міста. Все дуже просто. Спочатку оплачуєте за склянку води, а потім вам її наберуть із автомату.

Для найменших у місті організували резиденцію святого Миколая. А ще святкового настрою місцевим та туристам додав... сніг.

Василь Туркулець, турист із Молдови:

Встали утром, посмотрели как погода красива, у нас нет такого сейчас. И мы сфотографировали, передали дома, как красиво.

Краса навколо - це добре, але голодним турист залишатися не може. Тож без кулінарних витребеньок і свято не свято. Як і у Львові - моршинські кухарі теж сушать голови над рецептами.

Максим Суровий, шеф-кухар:

Саме в новорічну ніч у нас буде запечений восьминіг з овочами по-сицилійськи.

А що моя колега Жанна у карпанському Мигові, яка обіцяла відкрити гастрономічні секрети?

Тут у Мигові голодним теж не залишать нікого. Хоча заплатити за трапезу доведеться... більше. Бо ціни зросли відсотків на 10. А могли й на всі вісімдесят, кажуть ресторатори. Сильно здорожчала комуналка.

Наталія Безпалова, директорка ресторану:

Але хто у нас купить борщ за двісті гривень. Ніхто не купить. Тому ми стараємось ціни утримати за рахунок того, що ми робимо всі самі заготовки.

В середньому обід в ресторані обійдеться щонайменше в двісті гривень. Є й економ-варіанти. За триста п'ятдесят у "Бістро" можна взяти сніданок, обід і вечерю. Та їдуть сюди не лише, аби смачно поїсти.

-Тута є і спуски, і горки, і басейн от ми на завтра заказуємо для дітей. Ми спеціально їхали сюди аби побути в чанах.

І вони тут на кожному кроці. Полежати в казані на вогні просто неба - справжня карпатська екзотика.

Жанна Дутчак, кореспондентка:

Так, що показує нам градусник - 35 градусів. Тепленько. І дуже пахне хвоєю. Я б в такій водичці попарилась.

Але не взяла купальник... Тож їду інспектувати гірськолижні траси.

Підйомники ще не працюють. Тож спустити із гірки мені навряд чи вдасться. Але недарма ж я лижі брала. То проїдуся бодай звідси. Ух сезон розпочато.

Отже, в скільки обійдеться день відпочинку на схилах на двох? Бюджетний варіант - номер за 800 гривень, ще 700 доведеться викласти за їжу; прокат спорядження - потягне на шість сотень, і близько 1500 грн за скіпаси. Виходить мінімум 3600 грн.

Курортний вакцинований Моршин, древній Львів, карпатські схили чи вдома із родиною. Варіантів для зимового відпочинку безліч. Головне - настрій.