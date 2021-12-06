Мокрый снег, гололед и туман: в Украине ухудшилась погода [ Редактировать ]
В Киеве и ряде областей сегодня мокрый снег и гололед. Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.
Сегодня в Киеве и Киевской области, в западных и северных областях налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица (І уровень опасности, желтый).
Также ночью и утром в южных и центральных областях туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый).
Ранее метеорологи спрогнозировали, какую погоду стоит ожидать украинцам в декабре 2021 года. Согласно данным, средняя месячная температура воздуха будет в пределах климатической нормы, как для начала зимы.
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