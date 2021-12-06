В Україні розпочалася щорічна "ялинкова кампанія". В лісових господарствах нині гаряча пора. Готують на продаж сосни та ялини. Хвойні спеціально вирощували до новорічних свят. Лише на Волині цими лісовими красунями засадили майже 250 гектарів плантацій. Яку ялинку вибрати та скільки доведеться викласти за новорічне деревце - розкажуть мої колеги.

Хвойні дерева на Волині вирощують з насінини. У таких розсадниках посадковий матеріал спочатку висівають у теплицях, а згодом - висаджують на відкриті плантації.

Роман Марчук, лісничий ДП "Волинський лісовий селекційно-насіннєвий центр":

На базовому розсаднику вирощується для новорічних ялинок в основному сім видів. Це ялина голуба, ялина звичайна, ялиця біла, ялиця одноколірна, ялина канадська.

Особливо вибаглива ялина голуба, кажуть лісівники. Вона потребує догляду цілий рік.

Бокові бруньки обрізаємо, щоб її сформувати, щоб вона виглядала мала форму, набирала форму.

А це вже плантація посеред лісу. Тут - ялина звичайна та сосна. Деревця лісівники теж вирощують на продаж. Коли з'явиться покупець - їх зріжуть та промаркують стрічкою зі штрих-кодом.

Ввівши номер бірки, ми можемо побачити, що дана ялинка була вирощена на Волині, а саме в Сокиричівському лісництві.

Загалом на Волині майже двісті п'ятдесят гектарів плантацій хвойних. І на них - майже мільйон новорічних дерев. Нині в області гаряча пора заготівлі. Продавати ялинки тут почали ще з середини листопада.

Руслан Люшук, головний лісничий ДП "Колківське лісове господарство":

Ми зосереджені на реалізацію ялинки в основному на оптових покупців. В нас вартість ялинки, якщо партія понад сто одну штуку - це сто гривнів до одного метра, понад метр - партія так само сто одна штуку - 128 гривень.

Від браконьєрів плантації охороняють цілодобово. На службу вже заступили рейдові групи - з лісівників, екологів та поліції.

Богдан Васюхник, головний лісничий ДП "Ківерцівське лісове господарство":

Штраф від 510 до тисячі двадцять гривень. Це для фізичних осіб. Та для посадових осіб сума штрафу буде складати від 2550 гривень до 5100 гривень.

Тим, кому зрубаних деревець шкода, лісівники пропонують ялини в горщиках. Різних сортів, висоти, і на будь-який гаманець.

Любов Марчук, продавчиня:

Є практика, що вона росте в горщику і потім її можна висадити й подвір'ї любуватися, скільки захочеш років. Тобто і ялиночка не пошкоджується. Ну і дуже зручно в горщиках.

Бум на ялинки очікують за півтора-два тижні.лісівники кажуть: цьогоріч готові реалізувати до свят понад шістдесят тисяч новорічних дерев.