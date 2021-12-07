Європейці хочуть змінити дизайн своїх грошей [ Редактировать ]
Євро повністю змінить свій дизайн. Уперше за 20 років. Європейський центробанк планує до 2024 року оновити вигляд купюр. Що буде зображено на нових банкнотах поки що не вирішили. Аби розробити дизайн, створять фокус-групи, до яких увійдуть представники всіх країн євро-зони. За останні 20 років до дизайну євро лише додавали нові елементи, щоб осучаснити та підвищити захист від підробок.
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