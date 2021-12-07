7 декабря состоялась онлайн-встреча президента США Джо Байдена с президентом России Владимиром Путиным. Одной из тем для обсуждений была ситуация на границе с Украиной, где продолжают скапливаться российские войска.

Как сообщили на сайте Белого дома по итогам встречи, Байден дал понять президенту РФ, что США готовы отвечать "решительными экономическими и иными мерами на военную эскалацию в Украине".

При этом американский лидер ни слова не сказал о том, готовы ли США помочь Украине военными ресурсами на случай вторжения. Также Байден отметил, что Путин должен сделать шаги на пути "к деэскалации вокруг Украины и возврату к дипломатии".

В завершении переговоров Путин и Байден пообещали, что их "команды продолжат диалог по Украине".

Вместе с тем сразу после завершения переговоров появилась информация о том, что из согласованного проекта оборонного бюджета США было убрано положение о введении санкций против "Северного потока-2".

Напомним, что Зеленский и Блинкен 6 декабря провели телефонный разговор. Во время него стороны "согласовывали позиции перед разговором Байдена и Путина".

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