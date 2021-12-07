Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин начали переговоры. Известно, что на переговорах будут обсуждать Украину.

Основные темы переговоров Байдена и Путина

военные действия России у границ Украины,

стратегическая стабильность между странами,

кибернетические и региональные проблемы.

Ожидается, что после разговора с Путиным Байден поговорит с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что у Зеленского ожидают прояснения глобальной картины. А также снижения агрессивности со стороны Москвы.

"Обе стороны вполне ясно дали понять, с чем выходят на эти переговоры. Но что конкретно может перейти из возможного в практическое измерение - можно будет сказать только по итогам переговоров", - отметил Подоляк.

Кроме того, министр обороны Украины Алексей Резников призвал Байдена на переговорах с Путиным отвергнуть "красные линии" Кремля. А также твердо выступить против позиции Москвы, которая требует гарантий того, что НАТО не примет Украину.

Напомним, что Зеленский и Блинкен 6 декабря провели телефонный разговор. Во время него стороны "согласовывали позиции перед разговором Байдена и Путина".

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