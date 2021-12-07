Байден и Путин проводят переговоры: что известно на данный момент [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин начали переговоры. Известно, что на переговорах будут обсуждать Украину.
Основные темы переговоров Байдена и Путина
- военные действия России у границ Украины,
- стратегическая стабильность между странами,
- кибернетические и региональные проблемы.
Ожидается, что после разговора с Путиным Байден поговорит с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что у Зеленского ожидают прояснения глобальной картины. А также снижения агрессивности со стороны Москвы.
"Обе стороны вполне ясно дали понять, с чем выходят на эти переговоры. Но что конкретно может перейти из возможного в практическое измерение - можно будет сказать только по итогам переговоров", - отметил Подоляк.
Кроме того, министр обороны Украины Алексей Резников призвал Байдена на переговорах с Путиным отвергнуть "красные линии" Кремля. А также твердо выступить против позиции Москвы, которая требует гарантий того, что НАТО не примет Украину.
Напомним, что Зеленский и Блинкен 6 декабря провели телефонный разговор. Во время него стороны "согласовывали позиции перед разговором Байдена и Путина".
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