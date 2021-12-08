Милевский впервые прокомментировал скандал с задержанием в ресторане Киева (видео) [ Редактировать ]
Экс-футболист Артем Милевский признался, что никакого задержания в одном из киевских ресторанов не было и все это лишь постановка.
В тоже время 36-летний экс-футболист заявил, что якобы не знал, что происходящее - пранк, и принял все за чистую монету.
"По-моему, стойко держался. Я же не знал, что это - пранк, и переживал все в реальности", - написал Артем в Instagram.
Напомним, 6 декабря появилась информация о якобы задержании СБУ Артема Милевского и его агента Александра Панкова в одном из киевских ресторанов. Также распространили и видео с якобы задержанием.
Позже в Службе безопасности заявили - к происходящему не имеют никакого отношения. А видео назвали "пранком".
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