Экс-футболист Артем Милевский признался, что никакого задержания в одном из киевских ресторанов не было и все это лишь постановка.

В тоже время 36-летний экс-футболист заявил, что якобы не знал, что происходящее - пранк, и принял все за чистую монету.

"По-моему, стойко держался. Я же не знал, что это - пранк, и переживал все в реальности", - написал Артем в Instagram.

Напомним, 6 декабря появилась информация о якобы задержании СБУ Артема Милевского и его агента Александра Панкова в одном из киевских ресторанов. Также распространили и видео с якобы задержанием.

Позже в Службе безопасности заявили - к происходящему не имеют никакого отношения. А видео назвали "пранком".

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