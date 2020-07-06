Милевский заболел коронавирусом [ Редактировать ]
35-летний футболист и экс-игрок сборной Украины Артем Милевский заболел коронавирусом. Вместе с ним заразились еще 10 футболистов брестского "Динамо", сообщает Tribuna.com.
COVID-19 обнаружили у следующих игроков команды: Лаптев, Хачериди, Садовский, Милевский, Витус, Печенин, Кривец, Гордейчук, Юзепчук, Нойок и Игнатович. Трое последних находятся в больнице. Еще пять зараженных - из числа обслуживающего персонала.
В своем Instagram Милевский сообщил, что его ожидает 14-дневная самоизоляция, и пожелал здоровья своим партнерам по команде.
Отметим, что 3 июля Милевский, Витус и Кривец провели полный матч со "Смолевичами". Тест на COVID-19 им сделали после игры.
В этом сезоне на счету Милевского 23 матча, 4 гола и 6 голевых передач.
Напомним, что 2 июля президент Беларуси Александр Лукашенко объявил о победе над коронавирусом в Республике.
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