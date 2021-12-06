Бывший игрок киевского "Динамо" Артем Милевский удивил своей выходкой. На видео, которое распространили СМИ видно, как его вместе с агентом Александром Панковым жестко задерживают в киевском ресторане "Бохо".

При этом появилась информация о том, что это якобы дело рук сотрудников СБУ, но в ведомстве заявили, что данное видео просто пранк. Об этом "Суспильному" рассказал спикер СБУ Артем Дехтяренко.

"Они снимают пранк, насколько я понял. Во всяком случае, сотрудники СБУ там не привлечены", - отметил спикер СБУ.

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По словам Дехтяренко, если обратить внимание на фотографии, публикуемые с того места, то четко видно, что у вроде бы "силовиков" ни форма, ни наклейки СБУ не соответствуют тем образцам, в которых действительно работают сотрудники СБУ.

Напомним, Милевский завершил карьеру футболиста в сентябре этого года. Пиком его карьеры были выступления за киевское "Динамо" восемь лет назад.

В составе столичной команды он провел 241 матч, в которых забил 84 мяча и отдал 54 результативные передачи.

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