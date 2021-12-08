День святого Николая ежегодно отмечается 19 декабря. Этот день посвящен памяти одного из самых почитаемых святых - Николая Чудотворца. Он считается защитником обездоленных, нуждающихся, заключенных, воинов, путешественников и больных, а также заступником всех детей.

Как и в любой другой православный праздник, в этот день существует ряд запретов, которых следует придерживаться. "Подробности" расскажут, что нельзя делать 19 декабря.

Что нельзя делать в День святого Николая

В этот большой праздник ни в коем случае не стоит ругаться и вступать в любые конфликты – следует быть в хорошем настроении и поблагодарить святого Николая за все доброе в жизни.

Также нельзя отказывать в милосердии - помощь нуждающимся является доброй традицией этого дня. Кроме того, категорически запрещено ругать детей, заниматься работой по дому и рукоделием. Согласно поверью, в любой церковный праздник нельзя стричься.

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