В Україні зафіксували майже 10 тисяч нових випадків коронавірусу [ Редактировать ]
9 тисяч 371 новий випадок ковіду зафіксували в Україні минулої доби. 450 пацієнтів померли.
Одужало майже 27 тисяч людей.
Найбільше інфікувань у Києві, на Донеччині та у Запорізькій області, повідомили у міністерстві охорони здоров'я.
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Найбільше інфікувань у Києві, на Донеччині та у Запорізькій области, повідомили у міністерстві охорони здоров'я.
Найбільше інфікувань у Києві, на Донеччині та у Запорізькій области, повідомили у міністерстві охорони здоров'я.
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