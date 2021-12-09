Совсем скоро наступит долгожданный для многих праздник - Новый год. Многим уже не терпится поставить елку, ведь она сразу создает праздничное настроение в доме и добавляет уюта. Давайте разберемся, какие дни будут благоприятными для того, чтобы установить дома зимнюю красавицу.

Благоприятные даты

Натуральная ель - за неделю до Нового года, чтобы она продержалась до Рождества.

Искусственный символ праздника можно поставить в любое удобное время.

Если вы исповедуете католицизм, то:

первые числа декабря - наиболее благоприятные даты для того, чтобы нарядить искусственную елку,

живую - во второй половине месяца.

Главное - успеть до 25 декабря, когда католики отмечают Рождество.

Когда наряжать елку

22 декабря - если вы хотите, чтобы новогодняя елочка стала оберегом, нарядите ее в этот день. Это день зимнего солнцестояния. Славяне верили, что именно с этой даты начинается новый жизненный цикл, нечистая сила ослабевает, так как увеличивается продолжительность дня. Люди развешивали в доме хвойные ветки, защищая себя от злых чар.

24 декабря - по традиции германских народов, украшать ель нужно было именно в этот день. Язычники верили, что такой ритуал обеспечит им урожайный будущий год. Христианство переняло традицию, поэтому для того, чтобы в семье был достаток, наряжайте елку по примеру германцев.

28 декабря - Трифонов день. Святой игумен прославился тем, что всегда защищал обездоленных и помогал нуждающимся. Православные наряжают елку 28 декабря, чтобы уберечься от злых духов и сплетников.

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