Когда ставить елку: благоприятные даты [ Редактировать ]
Совсем скоро наступит долгожданный для многих праздник - Новый год. Многим уже не терпится поставить елку, ведь она сразу создает праздничное настроение в доме и добавляет уюта. Давайте разберемся, какие дни будут благоприятными для того, чтобы установить дома зимнюю красавицу.
Благоприятные даты
- Натуральная ель - за неделю до Нового года, чтобы она продержалась до Рождества.
- Искусственный символ праздника можно поставить в любое удобное время.
Если вы исповедуете католицизм, то:
- первые числа декабря - наиболее благоприятные даты для того, чтобы нарядить искусственную елку,
- живую - во второй половине месяца.
Главное - успеть до 25 декабря, когда католики отмечают Рождество.
Когда наряжать елку
- 22 декабря - если вы хотите, чтобы новогодняя елочка стала оберегом, нарядите ее в этот день. Это день зимнего солнцестояния. Славяне верили, что именно с этой даты начинается новый жизненный цикл, нечистая сила ослабевает, так как увеличивается продолжительность дня. Люди развешивали в доме хвойные ветки, защищая себя от злых чар.
- 24 декабря - по традиции германских народов, украшать ель нужно было именно в этот день. Язычники верили, что такой ритуал обеспечит им урожайный будущий год. Христианство переняло традицию, поэтому для того, чтобы в семье был достаток, наряжайте елку по примеру германцев.
- 28 декабря - Трифонов день. Святой игумен прославился тем, что всегда защищал обездоленных и помогал нуждающимся. Православные наряжают елку 28 декабря, чтобы уберечься от злых духов и сплетников.
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