По состоянию на четверг, 9 декабря, самой большой зоной карантина в Украине является "желтая", в ней находится 14 регионов. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Самой маленькой зоной является "оранжевая", там только Донецкая область.

"Желтая" зона

г. Киев,

Днепропетровская,

Закарпатская,

Ивано-Франковская,

Кировоградская,

Луганская,

Львовская,

Одесская,

Полтавская,

Ривненская,

Тернопольская,

Харьковская,

Херсонская.

Черновицкая области.

"Красная" зона

Винницкая,

Волынская,

Житомирская,

Запорожская,

Киевская,

Николаевская,

Сумская,

Хмельницкая,

Черкасская,

Черниговская.

"Оранжевая" зона

Донецкая область.

Читайте также, в Киевской области приняли решение ужесточить контроль за соблюдением карантинных ограничений. Решение было принято в связи с тем, что в регионе хотят уменьшить нагрузку на медицинские учреждения.

Кроме того, в Украине будут действовать новые правила карантина. Для посещения общественных заведений можно будет использовать отрицательный тест (действие 72 часа), или COVID-сертификат о выздоровлении.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.