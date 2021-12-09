Карантинное зонирование в Украине обновили [ Редактировать ]
По состоянию на четверг, 9 декабря, самой большой зоной карантина в Украине является "желтая", в ней находится 14 регионов. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Самой маленькой зоной является "оранжевая", там только Донецкая область.
"Желтая" зона
- г. Киев,
- Днепропетровская,
- Закарпатская,
- Ивано-Франковская,
- Кировоградская,
- Луганская,
- Львовская,
- Одесская,
- Полтавская,
- Ривненская,
- Тернопольская,
- Харьковская,
- Херсонская.
- Черновицкая области.
"Красная" зона
- Винницкая,
- Волынская,
- Житомирская,
- Запорожская,
- Киевская,
- Николаевская,
- Сумская,
- Хмельницкая,
- Черкасская,
- Черниговская.
"Оранжевая" зона
- Донецкая область.
Читайте также, в Киевской области приняли решение ужесточить контроль за соблюдением карантинных ограничений. Решение было принято в связи с тем, что в регионе хотят уменьшить нагрузку на медицинские учреждения.
Кроме того, в Украине будут действовать новые правила карантина. Для посещения общественных заведений можно будет использовать отрицательный тест (действие 72 часа), или COVID-сертификат о выздоровлении.
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Відтепер кожен, хто прибуває з країн, де виявлена ця мутація, має пройти двотижневу самоізоляцію. Це стосується людей, які повернулися з ПАР та ще шести південноафриканських країн.