В четверг, 9 декабря, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о том, что для предотвращения нападения России на Украину используется трехсторонний подход.

По его словам, в данном вопросе Украина сотрудничает с такими союзниками, как США и Великобритания.

Мы вместе с партнерами должны сделать эту цену непосильной Путину.

Трехсторонний подход, по его словам, заключается в политических сообщениях, санкциях и более тесном военном сотрудничестве Украины с партнерами.

США и другие союзники могут нанести экономический удар. Мы будем воевать на местах. Мне жаль это говорить, но будет много погибших российских солдат, и мы надеемся, что президент Путин не хочет, чтобы это произошло.

Также министр не ожидает, что за Украину будет воевать НАТО, но рассчитывает на его поддержку.

Мы просим помочь нам избежать войны или если мы останемся без альтернативы из-за готовности России начать войну, то помогите нам укрепить нашу армию.

Напомним, что ранее глава МИД Украины отреагировал на слова Лукашенко о "российском" Крыме.

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