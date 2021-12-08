У президента Украины Владимира Зеленского выступают за любые форматы переговоров с Россией. Главное, чтобы они были плодотворными. Об этом сообщает "Коммерсант".

"Прямые переговоры с Россией - мы за. Переговоры при участии Турции - согласны. Нормандия плюс США - хорошо. Главное, чтобы это принесло практические результаты", - заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в комментарии "Коммерсанту".

Напомним, что ранее глава МИД Украины отреагировал на слова Лукашенко о "российском" Крыме.

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