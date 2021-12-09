Во Львов привезли 2 вертолета для нужд Национальной полиции. Воздушные суда приехали из Франции. Об этом сообщает портал Ukrainian Military Pages.

Вертолеты поставлены в модификации Н145 D3 - с пятью лопастями несущего винта и увеличенной полезной нагрузкой. Известно, что договор на поставку 55 вертолетов был подписан еще в 2018 году.

Отмечается, что они предназначаются для Единой системы авиационной безопасности. В настоящее время в Украину ввезли 24 воздушных судна такого типа.

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Кроме того, Украина будет поставлять двигатели турецкой компании Turkish Aerospace Industries для ее боевых вертолетов ATAK-II. О сумме контракта не сообщается, нет комментариев и от ГП "Укрспецэкспорт", двигатели для него будет поставлять ГП "Одесский авиационный завод".

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