Украина будет поставлять двигатели для турецких боевых вертолетов ATAK-II [ Редактировать ]
Источник: Turkish Aerospace Industries
Украина будет поставлять двигатели турецкой компании Turkish Aerospace Industries для ее боевых вертолетов ATAK-II. Об этом гендиректор компании Темель Котиль заявил в эфире турецкого CNN.
По его словам, турецких альтернатив украинским авиационным двигателям не существует, а поставки из западных стран могут оказаться под угрозой срыва из-за "геополитических вызовов". Первый ATAK-II с украинским двигателем должен подняться в небо в 2023 году.
О сумме контракта не сообщается, нет комментариев и от ГП "Укрспецэкспорт".
T929 ATAK-II - проект турецкого 11-тонного вертолета для армии, который разрабатывают компании SSB и TAI. Новая боевая машина оснащается двумя газотурбинными двигателями общей мощностью 2500 л.с. и может нести до 1500 кг боеприпасов. Имеет два газотурбинных двигателя общей мощностью 2500 л.с. ATAK-II можно использовать в жарком климате, он устойчив к факторам окружающей среды.
Скорее всего, двигатели для него будет поставлять ГП "Одесский авиационный завод". Предприятие специализируется на ремонте и модернизации самолетов и вертолетов, а также их двигателей.
Напомним, что в Одессе откроют предприятие по сборке американских боевых вертолетов Bell UH1 Iroqois. Первый образец боевой машины украинского производства увидит мир к 30-летию независимости.
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