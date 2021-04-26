Украина будет поставлять двигатели турецкой компании Turkish Aerospace Industries для ее боевых вертолетов ATAK-II. Об этом гендиректор компании Темель Котиль заявил в эфире турецкого CNN.

По его словам, турецких альтернатив украинским авиационным двигателям не существует, а поставки из западных стран могут оказаться под угрозой срыва из-за "геополитических вызовов". Первый ATAK-II с украинским двигателем должен подняться в небо в 2023 году.

О сумме контракта не сообщается, нет комментариев и от ГП "Укрспецэкспорт".

T929 ATAK-II - проект турецкого 11-тонного вертолета для армии, который разрабатывают компании SSB и TAI. Новая боевая машина оснащается двумя газотурбинными двигателями общей мощностью 2500 л.с. и может нести до 1500 кг боеприпасов. Имеет два газотурбинных двигателя общей мощностью 2500 л.с. ATAK-II можно использовать в жарком климате, он устойчив к факторам окружающей среды.

Скорее всего, двигатели для него будет поставлять ГП "Одесский авиационный завод". Предприятие специализируется на ремонте и модернизации самолетов и вертолетов, а также их двигателей.

Напомним, что в Одессе откроют предприятие по сборке американских боевых вертолетов Bell UH1 Iroqois. Первый образец боевой машины украинского производства увидит мир к 30-летию независимости.