Що буде на верхівці - досі інтрига.

Вона коштуватиме 27 мільйонів гривень! А прикрасять її тисячами іграшок і кілометрами гірлянд. Уже за десять днів у столиці засяє головна ялинка країни.

Якою вона буде? І чому робітникам доведеться працювати вдень і вночі, аби встигнути до свята? Карина Вакарєва повернулася з Софійської площі й готова про все розказати.

Карина Вакарєва, кореспондентка:

Десять днів до відкриття! І столична новорічна красуня засяє вогнями. А поки що.. роботи не початий край. Працівники взялися, ось - за нижній ярус дерева. Головна ялинка цьогоріч - 31 метр заввишки. І буде вона ось із таких гілок. Штучних, але пухнастих!

А навколо ялинки облаштують ще й вертеп. Біблійні мотиви - цьогорічна родзинка. Так, мабуть, організатори вирішили реабілітуватися після минулорічного скандального капелюха на новорічній красуні. Який ще охрестили "відьомським". Але це не завадило тоді українській ялинці увійти до п'ятірки найкрасивіших у Європі. І цього року задніх теж пасти не будемо, обіцяють організатори. Щоправда, всіх карт не розкривають. Що буде на верхівці - досі інтрига.

Ігор Добруцький, голова оргкомітету новорічних свят:

Я ще сам не знаю. Тому, коли ми прикрасимо ялиночку, декоратори все зроблять. Ми тоді так, навіть і з вами, хочете? Станемо, подивимось, що більше пасує цій нашій красуні.

Столичну ялинку прикрасять кульками червоного і золотистого кольорів. А гірлянд... -

Ігор Добруцький, голова оргкомітету новорічних свят:

Більше, чим на Нью-Йоркській на 12 км. Отак будем казати. Насправді, десь приблизно під 60 кілометрів, це на всій площі.

Частуватимуть киян та гостей столиці млинцями, пончиками та вафлями. А для любителів гарячих напоїв приготують безалкогольний глінтвейн. Для цього на площу вже привезли новорічні ятки. А ще буде...

Яна Барінова, директор департаменту культури Київської міської державної адміністрації:

Ковзанка, фотозони будуть авторські на кожній локації. Резиденція Святого Миколая у парку Шевченка. Лаунж-зона із живою музикою кожен вечір на Контрактовій площі.

До масштабного свята сани почали готувати ще з літа. Ялинка з декораціями коштуватиме столиці 27 мільйонів гривень. Більшість грошей нададуть спонсори.

Яна Барінова, директор департаменту культури Київської міської державної адміністрації:

Ми не просто на аутсорсі замовили приватним організаціям зробити для міста свято. Ми брали участь, і ми консолідували зусилля цих різних команд, щоб зробити єдиний новорічний маршрут.

На Софійській площі робота кипить від ранку. І хоч до фінішу ще далеко - кияни новорічну атмосферу відчувають уже.

-Сумасшедше-веселительный, корпоративный дух присутствует.

-Поки шо в цьому тумані його не видно. Але я знаю, шо воно буде нормально.

А от чи пам'ятаєте, якою столична ялинка була п'ять, десять чи навіть тридцять років тому? Пропонуємо пригадати разом:

1954 рік. Головна ялинка країни на Софійській площі. На вигляд скромно і навіть місцями бідно.

А це вже 62-ий рік. Новорічну красуню встановили на Майдані Незалежності. І присвятили польоту Юрія Гагаріна.

У 93-му році новорічне дерево в Києві прикрасили варениками, хатками та орнаментами.

А от найскандальнішою запам'яталася українцям, напевно, ялинка-конус. 2012-го. Її тоді назвали найнепривабливішою.

Новорічне дерево 2014 запам'ятали не тільки українці, а й, напевно, увесь світ. Недовершений каркас став атрибутом Революції гідності.

І найсмачніша – 2016-го. Дерево вбрали в смаколики та імбирні пряники.

А от якою запам'ятається красуня 2022-го - побачимо вже 18 грудня. Саме цього дня відбудеться офіційне відкриття.