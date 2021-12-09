Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден завершили переговоры. Разговор произошел после виртуальных переговоров Байдена и президента России Владимира Путина. Об этом сообщает руководитель Офиса президента Андрей Ермак в эфире одного из украинских телеканалов.

По его словам, разговор двух лидеров длился 1,5 часа.

"Президенты начали с самого главного. Байден рассказал Зеленскому о его саммите с Путиным. Также, безусловно, они говорили и о других вопросах, но я хотел бы остановиться на основных тезисах. Байден, как об этом уже говорили после разговора с Путиным, очень откровенно сказал ему и предупредил о последствиях, если Россия примет решение по эскалации или вторжению", - заявил Ермак.

При этом он добавил, что Байден заявил, что США вместе с партнерами готовы к беспрецедентным санкциям, в случае агрессии России против Украины.

Также Байден и Зеленский обсудили членство Украины в НАТО.

"О членстве в НАТО, о курсе на членство в НАТО. Байден очень четко сказал - решение о вступлении в НАТО - это только решение украинского народа. И он этот вопрос даже не был готов обсуждать. Это зависит от Украины и членов НАТО", - добавил Ермак.

Также Зеленский в ходе разговора поднимал вопрос о российском газопроводе "Северный поток-2".

"Наш президент поднимал вопросы относительно "Северного потока-2" и предупреждений, которые мы получали, относительно не только угрозы вторжения, а также вопросов внутренней дестабилизации", - добавил глава Офиса президента.

Отметим, что перед разговором Байден и Зеленский участвовали в саммите "За демократию".

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