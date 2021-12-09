Переговоры Байдена и Зеленского: в Офисе президента сделали заявление [ Редактировать ]
Источник: Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня проведет переговоры с президентом США Джо Байденом. Время разговора ориентировочно запланировано на 19:30.
Об этом сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.
"Уважаемые коллеги по поводу разговора с президентом США ориентируемся в 19:30 в Киеве. Еще рано, возможны изменения", - написал он.
Как ранее стало известно, американский лидер позвонит Зеленскому по результатам саммита с российским президентом Путиным.
Отметим, 7 декабря прошел саммит Байдена и Путина. Разговор длился более 2 часов, во время которого, в частности, поднимался вопрос угрозы российского вторжения в Украину.
Напомним, что президент США перенес на 9 декабря телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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Сьомого грудня Байден уже поговорив із Путіним. Напередодні Зеленський позитивно оцінив результати переговорів американського та російського президентів.
Втім, ця розмова навряд чи додасть якихось нових відомостей про вчорашню бесіду - Байдена з Путіним. Адже її головні тези відомі ще відучора.
Про це він заявив на прес-конференції з прем'єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем у Києві. Зеленський додав, що детальніше прокоментує переговори після особистої бесіди з Байденом, яка має відбутися завтра.
Президент США Джо Байден принял решение перенести телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским