Украина "потеряла" возможность участвовать в еврокубках: что произошло [ Редактировать ]
Для украинских команд официально закончился еврокубковый сезон, так как на этой неделе состоялись заключительные матчи групповых стадий в Лиге чемпионов и Лиге конференций.
В результате поединков свои выступления прекратили команды "Динамо", "Шахтер" и "Заря". Известно, что двух представителей потеряли на стадии группового этапа еврокубков.
Отмечается, что из Лиги конференций вылетели полтавский футбольный клуб "Ворскла" и "Колос" из села Коваливка, которое находится в Киевской области.
Читайте также, по итогам восьми матчей 24 ноября место в плей-офф Лиги чемпионов забронировали четыре клуба - "Реал", "Интер", "Манчестер Сити", "Пари Сен-Жермен" и "Спортинг". В плей-офф выйдут две лучшие команды каждой группы, первые матчи 1/8 финала пройдут 15-16 февраля.
Кроме того, 22-летний нападающий "Вольфсбурга" Лукас Нмеча забил победный гол в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов. УЕФА по итогам поединков 4-го тура признал этот гол лучшим, благодаря этому голу немец установил окончательный счет 2:1.
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