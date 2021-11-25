По итогам восьми матчей 24 ноября место в плей-офф Лиги чемпионов забронировали четыре клуба - "Реал", "Интер", "Манчестер Сити", "Пари Сен-Жермен" и "Спортинг".

Группа D:

"Интер" (Италия) - "Шахтер" (Украина) - 2:0 (Джеко, 61, 67);

"Шериф" (Молдова) - "Реал" (Испания) - 0:3 (Алаба, 30, Кроос, 45+1, Бензема, 56).

Группа В:

"Ливерпуль" (Англия) - "Порту" (Португалия) — 2:0 (Тьягу, 52, Салах, 70);

"Атлетико" (Испания) - "Милан" (Италия) — 0:1 (Мессиас, 87).

Группа C:

"Бешикташ" (Турция) - "Аякс" (Нидерланды) - 1:2 (Геззаль, 22, с пенальти - Алле, 54, 69).

"Спортинг" (Португалия) - "Боруссия" Д. (Германия) - 3:1 (Педру Гонсалвеш, 30, 39, Порро, 81 - Мален, 90+3).

Группа A:

"Манчестер Сити" (Англия) - "ПСЖ" (Франция) - 2:1 (Стерлинг, 63, Габриэл Жезус, 76 - Мбаппе, 50);

"Брюгге" (Бельгия) - "Лейпциг" (Германия) - 0:5 (Нкунку, 12, 90+3, Форсберг, 17, 45+1, Андре Силва, 27);

В 6-м туре ЛЧ 7 декабря примет "Милан" "Ливерпуль", "Атлетико" отправится в гости к "Порту". Групповой этап Лиги чемпионов завершится 8 декабря.

В плей-офф выйдут две лучшие команды каждой группы. Первые матчи 1/8 финала пройдут 15-16 февраля. Финал турнира состоится 28 мая 2022 года в Санкт-Петербурге.

Напомним, что ранее место в плей-офф Лиги чемпионов "застолбили" "Бавария", "Ювентус", "Ливерпуль", "Аякс", "Манчестер Юнайтед" и "Челси".